Oggi lo sciopero per Gaza | tutte le notizie Torino studenti bloccano ingressi del Campus universitario Chiuse fermate della metro a Roma e Milano Diretta tv
Roma, 22 settembre 2025 – E’ iniziata la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale dopo quella di venerdì scorso a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per oggi alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: oggi - sciopero
Farmacie, sciopero di 4 ore oggi a Roma: la protesta dei dipendenti sul contratto
Farmacie chiuse oggi 1° luglio per lo sciopero, sindacati mobilitati ovunque
Roma, oggi sciopero delle farmacie per 4 ore. Cosa sapere
Oggi lo sciopero per Gaza dei sindacati di base: “Blocchiamo tutto”: i cortei e i blocchi stradali https://lastampa.it/torino/2025/09/22/news/sciopero_gaza_usb_cortei_blocchi_stradali-15319097/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
326* GIORNO DI SCIOPERO DELLA FAME. Oggi 21 Settembre aderisce allo sciopero della fame Luciana Maria Cristofoli di Nogara provincia di Verona , chiede il riconoscimento della fibromialgia e il suo inserimento nei LEA. #riprendiamoilpercorso - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza:….
Oggi lo sciopero per Gaza, dai treni alle scuole: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Diretta tv - Tutti i comparti aderiscono alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e ... quotidiano.net scrive
Oggi lo sciopero generale per Gaza. Dai trasporti alle scuole, chi si ferma - Una giornata di mobilitazione proclamata da Usb e altri sindacati di base. Lo riporta rainews.it