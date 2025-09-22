Oggi lo sciopero per Gaza dai treni alle scuole | tutte le notizie Torino studenti bloccano ingressi del Campus universitario Diretta tv
Roma, 22 settembre 2025 – E’ iniziata la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale dopo quella di venerdì scorso a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per oggi alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
