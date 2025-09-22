Oggi lo sciopero per Gaza | Bloccheremo tutta Italia Cortei in ottanta città

Scatta oggi la seconda giornata di sciopero generale, dopo quella dello scorso 19 settembre. A indirla, fra le altre, le sigle Usb, Cub, Adl, Sgb e Cobas. Interessati tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. La protesta è "contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele, l’ economia di guerra e l’ aumento delle spese militari ma anche contro lo sfruttamento sul lavoro ". Coinvolti dunque l’istruzione, la ricerca e il settore dei trasporti, quest’ultimo con orari e modalità differenti da città a città. In generale, incroceranno le braccia i lavoratori portuali, del trasporto pubblico locale e della logistica, del settore marittimo, le scuole e le università. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

