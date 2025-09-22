Oggi in Italia si sciopera per Gaza Blocchiamo tutto | dai trasporti alle scuole

In tutta Italia ci sarà uno sciopero generale nazionale, oggi 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla, indetto da diversi sindacati di base. Saranno coinvolti diversi settori pubblici, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale e alla sanità. Sono previste manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Appuntamenti che saranno seguiti con la massima attenzione da parte delle forze di polizia, che monitoreranno soprattutto siti e interessi di Israele. “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, recita lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

