Oggi in Italia si sciopera per Gaza Blocchiamo tutto | dai trasporti alle scuole
In tutta Italia ci sarà uno sciopero generale nazionale, oggi 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla, indetto da diversi sindacati di base. Saranno coinvolti diversi settori pubblici, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale e alla sanità. Sono previste manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Appuntamenti che saranno seguiti con la massima attenzione da parte delle forze di polizia, che monitoreranno soprattutto siti e interessi di Israele. “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, recita lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: oggi - italia
Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso
Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming
Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming
OGGI A FIRENZE LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DI FORZA ITALIA A Firenze per la presentazione dei candidati regionali di Forza Italia della nostra provincia Il mio sostegno verso di loro è forte e convinto, so quanto valgono e quanta - facebook.com Vai su Facebook
Alle volte la storia sa essere davvero beffarda: chi parlava malissimo della finanza internazionale, dei poteri forti, del ricatto dello spread, oggi gongola per la promozione riservata all’Italia. Una promozione che arriva, ovviamente, proprio perché si persevera c - X Vai su X
Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza:….
Italia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Si legge su notizie.it
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Segnala ilfattoquotidiano.it