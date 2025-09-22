Oggi in Italia sciopero generale pro Palestina

Lo sciopero di oggi a sostegno della Palestina assume un significato particolare anche nelle nostre città. A Pozzuoli diverse scuole hanno aderito alla mobilitazione, sospendendo le attività didattiche in segno di protesta contro la guerra e le violazioni dei diritti umani. Il raduno è in Piazza Mancini, alle spalle della stazione Garibaldi, da lì partirà . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza; Oggi sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma; Sciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza.

Sciopero per Gaza, ecco il lunedì nero del blocca-Italia: caos e allarme antagonisti - Con circa 80 piazze sparse in tutta Italia, oggi le sigle sindacali ... Si legge su iltempo.it

Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla ... Riporta repubblica.it