Oggi è nato un movimento di massa contro il genocidio a Gaza Teniamolo unito!

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni è nato, in Italia, un movimento di massa contro il genocidio del popolo palestinese posto in essere dallo Stato israeliano a Gaza. E’ in primo luogo una rivolta morale, frutto dell’insopportabilità della situazione di Gaza, dove un popolo viene da due anni sottoposto a pratiche di sterminio, tortura, privazioni, simili a quelle che i nazisti praticavano contro gli ebrei nei campi di concentramento. Un insopportabile genocidio in mondovisione. Questa indignazione è stata così forte da spezzare il senso di impotenza che è stato in questi anni il principale ostacolo alla costruzione della mobilitazione sociale nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

oggi 232 nato un movimento di massa contro il genocidio a gaza teniamolo unito

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi è nato un movimento di massa contro il genocidio a Gaza. Teniamolo unito!

In questa notizia si parla di: oggi - nato

Benjamin, il bimbo nato senza speranza che ha sfidato le statistiche: oggi compie un anno

Trump: «Zelensky rinunci a Crimea e Nato», oggi il vertice con i leader Ue alla Casa Bianca

Trump: no Crimea, no NATO. Zelensky può fermare guerra oggi

VOTO SULMONA: QUATTRO ASPIRANTI SINDACI E 15 LISTE. ECCO I 232 CANDIDATI IN CORSA; Comunali: Sulmona, 4 i candidati a sindaco, 232 a consigliere; I contadini-volontari che sfidano la guerra.

Cerca Video su questo argomento: Oggi 232 Nato Movimento