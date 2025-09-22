In questi giorni è nato, in Italia, un movimento di massa contro il genocidio del popolo palestinese posto in essere dallo Stato israeliano a Gaza. E’ in primo luogo una rivolta morale, frutto dell’insopportabilità della situazione di Gaza, dove un popolo viene da due anni sottoposto a pratiche di sterminio, tortura, privazioni, simili a quelle che i nazisti praticavano contro gli ebrei nei campi di concentramento. Un insopportabile genocidio in mondovisione. Questa indignazione è stata così forte da spezzare il senso di impotenza che è stato in questi anni il principale ostacolo alla costruzione della mobilitazione sociale nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi è nato un movimento di massa contro il genocidio a Gaza. Teniamolo unito!