Oggi è l’equinozio d’autunno | cosa vuol dire e perchè cambia ogni anno
Anche se a scuola, da piccoli, ci hanno insegnato delle date ben precise su quando si verificano gli equinozi, adesso vedremo che non è esattamente così. Oggi, lunedì 22 settembre 2025, è il giorno dell' equinozio d'autunno che cadrà esattamente alle ore 20.19 italiane ma la data è variabile (seppur di poco) ogni anno. Cos'è un equinozio. Innanzitutto partiamo dall'etimologia della parola: dal latino, "aequa nox", il significato è " notte uguale al giorno " in tutti i luoghi della Terra. Questo giorno, quindi, ha 12 ore di luce solare e 12 ore di buio, esattamente come quando avviene in primavera al passaggio di consegne che dopo la fine della stagione invernale si va verso quella estiva e l'allungamento progressivo delle giornate mentre da oggi si continueranno a perdere minuti di luce (nell'emisfero boreale, dove viviamo noi) fino al culmine che si toccherà in dicembre con il solstizio d'inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
