Oggi chiusura fermate Termini di metro A e metro B

Che cosa è successo. Oggi, 22 settembre 2025, è in corso uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico di Roma. A partire dalle ore 7:50 le fermate Termini delle metropolitane A e B sono state chiuse su disposizione delle Autorità. Il servizio è garantito nelle fasce dalle 5:30 (o dall’inizio del servizio) fino alle 8:29. Le attività non garantite (ossia sospese o con forti disservizi) sono tra le 8:30 e le 16:59, e poi nuovamente dalle 20:00 fino al termine del servizio. In queste fasce, le stazioni possono essere chiuse o il servizio interrotto. Termini è tra quelle interessate. Perché l’ordine è stato dato. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: oggi - chiusura

Roma, oggi data cruciale per la chiusura di bilancio e rispettare il settlement agreement con la UEFA: ecco di cosa si tratta

Napoli-Juanlu, possibile chiusura oggi stesso: la situazione mette il Sivilla con le spalle al muro

Pride Month in chiusura: oggi anche in Europa i diritti della comunità Lgbt+ sono sotto attacco

#MaTOinforma oggi chiusura in corso Racconigi per festa di via. Info traffico ed eventi su https://muoversiatorino.it/it/modifiche-viabilita/… #viabiliTO - X Vai su X

Da oggi di nuovo aperti, vi aspettiamo prima della chiusura L’ orario 7-14.30 per Barge e Cavour! #vacanzefinite #panetteria #pabetteriaribotta #croissant #pane - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale oggi a Roma: chiuse le fermate Termini delle metro A e B, traffico intenso; Treni, tram e metro: agosto (e non solo) di cantieri e chiusure a Roma. Tutte le modifiche previste; Lunedì nero a Roma, oggi sciopero dei mezzi. Gli orari garantiti e le linee a rischio blocco.

Sciopero generale oggi a Roma: chiuse le fermate Termini delle metro A e B, traffico intenso - Sciopero generale oggi a Roma, Atac ha annunciato che le Autorità hanno disposto la chiusura delle fermate Termini delle metro A e B ... Si legge su fanpage.it

Oggi chiusura fermate Termini di metro A e metro B - Che cosa è successo Oggi, 22 settembre 2025, è in corso uno sciopero generale che coinvolge il trasporto pubblico di Roma. Secondo funweek.it