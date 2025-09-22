Oggi 22 settembre è San Maurizio | da valoroso condottiero a testimone della fede

San Maurizio era un valoroso condottiero che ad un certo punto abbracciò la fede e insieme ad alcuni compagni andò incontro al martirio. La figura di San Maurizio, che si ricorda oggi 22 settembre, insieme a quella di altri compagni che come lui hanno condiviso il martirio, fu un generale dell’esercito romano. La sua vicenda. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 22 settembre è San Maurizio: da valoroso condottiero, a testimone della fede

Almanacco del 22 Settembre, oggi si festeggia San Maurizio. Ecco eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Il 22 settembre segna l’esordio di Friends, la nascita di Bocelli e Saviano, e la Giornata senza Auto. Lo riporta infocilento.it

Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla ... Da repubblica.it