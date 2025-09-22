Odontoiatria l' Università celebra i 100 anni di un’arte chiamata cura del sorriso

Messinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evento scientifico per i 100 anni dell’Odontoiatria dell’Università di Messina. Si svolgerà il 26 e 27 settembre, presieduto dal professore Giacomo Oteri, direttore dell’Unità ospedaliera complessa di Odontoiatria e Odontostomatologia.Venerdì 26 Settembre alle 17.30, nella sede centrale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: odontoiatria - universit

Cerca Video su questo argomento: Odontoiatria Universit224 Celebra 100