Odontoiatria l' Università celebra i 100 anni di un’arte chiamata cura del sorriso
Evento scientifico per i 100 anni dell’Odontoiatria dell’Università di Messina. Si svolgerà il 26 e 27 settembre, presieduto dal professore Giacomo Oteri, direttore dell’Unità ospedaliera complessa di Odontoiatria e Odontostomatologia.Venerdì 26 Settembre alle 17.30, nella sede centrale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
