Oceano Pacifico settentrionale c' è un' enorme macchia di calore che si estende per ottomila chilometri

Gli scienziati del Noaa hanno identificato un’enorme area oceanica con temperature molto al di sopra della norma. Problemi in vista per la vita marina e per le conseguenze in termini di eventi meteorologici estremi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Oceano Pacifico settentrionale, c'è un'enorme "macchia" di calore che si estende per ottomila chilometri

In questa notizia si parla di: oceano - pacifico

Forti scosse terremoto al largo della Russia, allerta tsunami nell’Oceano Pacifico

Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell’oceano Pacifico

Un virus gigante è stato scoperto nell’Oceano Pacifico e ha la coda più lunga mai vista, che può raggiungere i 2,3 micron

Il Pacific Trash Vortex è un enorme accumulo di spazzatura galleggiante, composto soprattutto da plastica, situato nell'Oceano Pacifico, fra il 135º e il 155º meridiano Ovest e fra il 35º e il 42º parallelo Nord. Perché un polimero ... è per sempre. www.treccani.it/ - facebook.com Vai su Facebook

C’è una “macchia” di acqua caldissima nel Pacifico settentrionale che si estende per ottomila chilometri; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: allerta tsunami in Russia, Giappone, Hawaii e Oceano Pacifico; Scoperta una misteriosa cupola larga 3 chilometri nell’Oceano Pacifico.

Oceano Pacifico settentrionale, c'è un'enorme "macchia" di calore che si estende per ottomila chilometri - Gli scienziati del Noaa hanno identificato un’enorme area oceanica con temperature molto al di sopra della norma. Riporta wired.it

Nell'Oceano Pacifico c’è una megastruttura che (forse) era il fondale marino al tempo dei dinosauri - Si chiama Dorsale del Pacifico orientale, e, come suggerisce il nome, è la separazione tra diverse placche dell’oceano Pacifico: ha inizio a sud, nei pressi del limite settentrionale dell’Antartide, e ... Secondo wired.it