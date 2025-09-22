Occupy Albaro Party e Fondazione Carige | donazione di 33mila euro alla Gigi Ghirotti

L’iniziativa solidale promossa da Occupy Albaro ai giardini di Santa Teresa, domenica 14 settembre, si è conclusa con una raccolta di 18.080 euro per la fondazione Gigi Ghirotti. Occupy Albaro è un’associazione di quartiere che dal 2013 organizza eventi di sport, cultura e socialità con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Occupy Albaro Party 2025 a Genova: solidarietà e gusto per la Fondazione Gigi Ghirotti - Domenica 14 settembre 2025 torna Occupy Albaro Party ai Giardini di Santa Teresa: musica, cibo e solidarietà a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Riporta ligurianotizie.it

Occupy Albaro Party: la festa di quartiere tra menu solidale e musica - Domenica 14 settembre, ai giardini di Santa Teresa, torna Occupy Albaro Party: musica, cucina e solidarietà per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Scrive mentelocale.it