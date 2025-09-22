Occupazione ERP ad Avellino | donna assolta per particolare tenuità del fatto

Oggi, 22 settembre 2025, presso il Tribunale di Avellino, il giudice monocratico Lucio Galeota ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di una donna imputata per l’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.Il controllo e la scoperta della Polizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: occupazione - avellino

#usavellino CARRARESE-AVELLINO 2-2 1°TEMPO 44' ammonito Bozhanaj e Biasci 40' Esce Simic entra Fontanarossa, esce Insigne ed entra Besaggio 37' Gollll dell'Avellino con un cross di Sounas con Ruggeri che colpisce di testa maldestramente e mett - facebook.com Vai su Facebook

Occupazione ERP ad Avellino: donna assolta per particolare tenuità del fatto; Era accusata di occupazione abusiva di alloggio popolare, emessa la sentenza.

Conciliazione famiglia-lavoro, occupazione più facile e più sicura per le donne - Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 è ente capofila del progetto che sarà presentato martedì 16 settembre al Circolo della Stampa di Avellino. Segnala orticalab.it