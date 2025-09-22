Occupazione ERP ad Avellino | donna assolta per particolare tenuità del fatto

Oggi, 22 settembre 2025, presso il Tribunale di Avellino, il giudice monocratico Lucio Galeota ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di una donna imputata per l’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.Il controllo e la scoperta della Polizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Occupazione ERP ad Avellino: donna assolta per particolare tenuità del fatto; Era accusata di occupazione abusiva di alloggio popolare, emessa la sentenza.

