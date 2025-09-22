Occhiali smart con ChatGPT OpenAi è pronta a lanciarli

Sam Altman starebbe progettando una serie di dispositivi intelligenti e indossabili assieme a Jony Ive. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Occhiali smart con ChatGPT, OpenAi è pronta a lanciarli

In questa notizia si parla di: occhiali - smart

OpenAI e Jony Ive: in arrivo un dispositivo AI simile a uno smart speaker - OpenAI punta a una nuova linea di gadget senza schermo grazie alla collaborazione con l’ex chief design officer di Apple Jony Ive. Riporta hwupgrade.it