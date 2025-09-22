Oca la promessa di Tittia | Facciamo un brindisi alle prossime vittorie Il meglio deve venire
di Laura Valdesi SIENA "L’Oca senza coraggio non sarebbe l’Oca. Non ci vedrete mai a capo chino, abbiamo scelto di essere diversi e ce ne vantiamo. Stateci dietro se ne siete capaci". E ancora: "Giovanni è stato pronto alla chiamata non per tirare un calcio di rigore ma ha scelto la squadra. E’ stata una vittoria che ha un solo nome: Infamona". Scatenato il capitano Duccio Cottini, che parla per quasi venti minuti alla cena della vittoria. E tratteggia un rapporto con Tittia sempre più saldo. Parole non scontate che certo avranno un peso anche nel Palio 2026. "Non è solo il miglior professionista in circolazione ma una persona vera, serio affidabile, lineare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tittia vuole la rivincita per l’Oca un anno dopo - Fantino: Giovanni Atzeni detto Tittia Cavallo: Diodoro (esordiente) Ultima vittoria: 16 agosto 2023 La contrada di Fontebranda andò vicina alla vittoria nel 2024, un anno fa, quando a trionfare fu ... Si legge su lanazione.it