Oca la promessa di Tittia | Facciamo un brindisi alle prossime vittorie Il meglio deve venire

di Laura Valdesi SIENA "L'Oca senza coraggio non sarebbe l'Oca. Non ci vedrete mai a capo chino, abbiamo scelto di essere diversi e ce ne vantiamo. Stateci dietro se ne siete capaci". E ancora: "Giovanni è stato pronto alla chiamata non per tirare un calcio di rigore ma ha scelto la squadra. E' stata una vittoria che ha un solo nome: Infamona". Scatenato il capitano Duccio Cottini, che parla per quasi venti minuti alla cena della vittoria. E tratteggia un rapporto con Tittia sempre più saldo. Parole non scontate che certo avranno un peso anche nel Palio 2026. "Non è solo il miglior professionista in circolazione ma una persona vera, serio affidabile, lineare.

