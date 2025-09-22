Obesity day al Policlinico laboratorio didattico per promuovere salute e benessere tra i più piccoli

Anche quest’anno il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina partecipa all’Obesity Day, la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, in collaborazione con la SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: obesity - policlinico

Obesity day, al Policlinico laboratorio didattico per promuovere salute e benessere tra i più piccoli; Obesity Day 2025: il Policlinico G. Martino di Messina in prima linea.

Obesity Day 2025: il Policlinico G. Martino di Messina in prima linea - Martino” di Messina aderisce anche quest’anno all’Obesity Day, in programma il 10 ottobre 2025, promosso ... Come scrive canalesicilia.it

Obesity day: visite gratuite con chirurgo e dietista a Ponte San Pietro e Zingonia - Il Gruppo San Donato aderisce al World Obesity Day: il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco offrono visite e consulenze gratuite lunedì 4 marzo. Riporta ecodibergamo.it