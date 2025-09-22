NVIDIA ed OpenAI annunciano un accordo da 100 miliardi di dollari per l’IA

NVIDIA ed OpenAI hanno annunciato ufficialmente un accordo destinato a segnare una svolta nella storia dell’ intelligenza artificiale. L’intesa, annunciata il 22 settembre 2025, prevede la costruzione e gestione di nuove infrastrutture di calcolo su larga scala per un valore complessivo fino a 100 miliardi di dollari, con l’obiettivo di supportare modelli sempre più complessi e vicini al concetto di super intelligenza. Al centro dell’intesa vi è la disponibilità di almeno 10 gigawatt di potenza computazionale, corrispondenti a milioni di GPU NVIDIA, risorsa indispensabile per l’addestramento e l’esecuzione delle reti neurali più avanzate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

