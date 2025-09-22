Nuvolari tutti in piedi Spettacolo garantito dalle auto d’epoca

Il fascino delle auto d’epoca ha illuminato ancor di più la splendida mattinata domenicale ferrarese. Proprio la nostra città, ieri, ha accolto nuovamente il passaggio del Gran Premio Nuvolari, con 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo. I mezzi hanno attraversato il cuore di Ferrara con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea. "La nostra tappa – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese – è molto apprezzata e per noi costituisce sempre una vetrina prestigiosa, un’opportunità di attrazione e promozione delle eccellenze del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

