Nuvolari tutti in piedi Spettacolo garantito dalle auto d’epoca
Il fascino delle auto d’epoca ha illuminato ancor di più la splendida mattinata domenicale ferrarese. Proprio la nostra città, ieri, ha accolto nuovamente il passaggio del Gran Premio Nuvolari, con 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo. I mezzi hanno attraversato il cuore di Ferrara con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea. "La nostra tappa – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese – è molto apprezzata e per noi costituisce sempre una vetrina prestigiosa, un’opportunità di attrazione e promozione delle eccellenze del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuvolari - tutti
Conoscete il Gran Premio Nuvolari? La scomparsa di Tazio Nuvolari, avvenuta l’11 agosto 1953, lasciò un vuoto enorme nel cuore di tutti, specialmente a quelli della Mille Miglia. Ricordiamo i pionieri come Renzo Castagneto, Aymo Maggi e Giovanni Can - facebook.com Vai su Facebook
Nuvolari, tutti in piedi. Spettacolo garantito dalle auto d’epoca; Alla scoperta degli yacht firmati Nuvolari Lenard al Monaco Yacht Show 2024; Milano, omaggio a Tazio Nuvolari.
Nuvolari, tutti in piedi. Spettacolo garantito dalle auto d’epoca - Il fascino delle auto d’epoca ha illuminato ancor di più la splendida mattinata domenicale ferrarese. Secondo msn.com
Il Gran Premio Nuvolari torna a Ferrara con lo spettacolo delle auto d'epoca - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Il Gran Premio Nuvolari torna a Ferrara con lo spettacolo delle auto d'epoca ... Come scrive cronacacomune.it