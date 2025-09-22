Nuovo tariffario Uap | Tar Lazio lo abbatte vittoria per Ssn e pazienti

(Adnkronos) – "Il Tar del Lazio, annullando il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni assistenziali ambulatoriali (decreto ministeriale 272 del 2024), accogliendo i ricorsi presentati dall'Uap, insieme ad Anmed, Aiop Sicilia, dà ragione a Uap: abbattuto il nuovo tariffario. Una vittoria per la sanità e per i pazienti". Così in una nota Mariastella Giorlandino, presidente . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: nuovo - tariffario

Autostrade, pedaggi più bassi e rimborsi in caso di cantieri: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario

Il nuovo sistema tariffario non avrà effetti immediati. Zaccheo ha parlato anche del rimborso in caso di disagi. - facebook.com Vai su Facebook

#Autostrade, pedaggi meno cari in arrivo: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario - X Vai su X

Nuovo tariffario, Uap: Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti; Il Tar del Lazio boccia il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni assistenziali ambulatoriali; Nomenclatore tariffario. La sanità attende sentenza Tar Lazio. UAP: perso il senso della sanità come servizio pubblico.

Il Tar del Lazio boccia il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni assistenziali ambulatoriali - Il TAR del Lazio ha annullato il nuovo tariffario nazionale per le prestazioni assistenziali ambulatoriali, adottato col Decreto Ministeriale 272/2024, accogliendo i ricorsi presentati da U. Secondo trcgiornale.it

Tar Lazio annulla il nuovo tariffario per l’assistenza specialistica. Ma resta in vigore per un anno per evitare il caos nel sistema sanitario - Il Tar Lazio ha annullato il nuovo tariffario per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, rilevando gravi carenze istruttorie, mancata rilevazione aggiornata dei costi e assenza di confr ... Da quotidianosanita.it