Nuovo successo per Wine Next in Fiera | 2.000 operatori incontrano oltre 100 cantine

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa in Fiera a Padova con la partecipazione di circa 2.000 operatori qualificati Wine Next, quinta edizione della manifestazione B2B dedicata al mondo del vino nata con l’obiettivo di favorire il matching e l’incontro diretto tra i ristoratori e i produttori di etichette di qualità.Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - successo

Nuovo costume x-men ispirato a un anime di successo

Nuovo film western di a24 con pedro pascal mantiene il suo successo nonostante le recensioni contrastanti

Nuovo film di rapina DreamWorks conquista i fan con un altro successo su Rotten Tomatoes

Torna a Padova Wine Next: degustazioni aperte al pubblico nel weekend; Enoturismo, social, “next gen” e storia millenaria: la “wine destination” Sicilia guarda al futuro; Generazione Next: nasce il gruppo Under 40 di Assovini Sicilia.

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Successo Wine Next