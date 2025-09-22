Nuovo successo per Wine Next in Fiera | 2.000 operatori incontrano oltre 100 cantine
Si è chiusa in Fiera a Padova con la partecipazione di circa 2.000 operatori qualificati Wine Next, quinta edizione della manifestazione B2B dedicata al mondo del vino nata con l’obiettivo di favorire il matching e l’incontro diretto tra i ristoratori e i produttori di etichette di qualità.Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Torna a Padova Wine Next: degustazioni aperte al pubblico nel weekend; Enoturismo, social, “next gen” e storia millenaria: la “wine destination” Sicilia guarda al futuro; Generazione Next: nasce il gruppo Under 40 di Assovini Sicilia.