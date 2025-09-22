Nuovo San Siro Inter e Milan svelano la strategia | hospitality premium e prezzi popolari per il simbolo di Milano I posti saranno 71.500 visibilità ottimale sostenibilità e spazi per eventi

Nuovo San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Inter e Milan hanno illustrato al Comune di Milano la strategia per il nuovo San Siro, delineando un progetto che punta a massimizzare i ricavi dalle aree hospitality, mantenendo al contempo prezzi accessibili per i biglietti degli altri settori. Questa duplice visione è al centro del piano per il futuro impianto, che mira a essere non solo uno stadio all’avanguardia, ma un vero e proprio simbolo per la città. Il documento presentato dalle società descrive un impianto con una capienza di 71. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, Inter e Milan svelano la strategia: hospitality premium e prezzi popolari per il “simbolo di Milano”. I posti saranno 71.500, visibilità ottimale, sostenibilità e spazi per eventi

