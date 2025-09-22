Nuovo parco alle Piagge a Firenze investimento da 850mila euro
Firenze, 22 settembre 2025 – Un investimento totale di 850mila euro tra bando del ministero delle infrastrutture (500.000 euro) e fondi comunali (350.000) ha permesso a Firenze il completamento del parco inclusivo, alle Piagge, nell'area fra via Pistoiese e via dell'Osteria. All'interno ci sono aree giochi, orti, percorsi pedonali e ciclabili, zone relax e pannelli fotovoltaici per produrre energia pulita. Nel dettaglio si legge in una nota di Palazzo Vecchio i pannelli fotovoltaici serviranno a ombreggiare un'area di parcheggio e per produrre energia: è stato realizzato anche un impianto fotovoltaico sospeso con 44 pannelli da 430 Wp ciascuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
