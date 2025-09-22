Nuovo ospedale di Terni Stefano Bandecchi | Agire su Colle Obito soluzione più rapida ed economica

“Il nuovo ospedale di Terni torna nell’agenda della Regione in contemporanea con Narni Amelia e la Regione stabilisce una volta per tutte che costruirà un nuovo ospedale a Terni e Narni Amelia nascerà come secondario al principale. Il tutto sarà realizzato con progetti contemporanei. Non ho alcun. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

L’ospedale di Livorno ha un nuovo direttore: presentato Spartaco Mencaroni

Amatrice, Nuovo Ospedale Grifoni: aggiornamenti dall'incontro tra il sindaco Cortellesi e l'assessore regionale alla Ricostruzione, Manuela Rinaldi. Un estratto dell'articolo del Messaggero, edizione 18 settembre. https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_amatrice - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo ospedale Felettino, via libera dal Rina Check all'ultima variante progettuale https://liguria.bizjournal.it/2025/09/17/nuovo-felettino-aggiornamento/… - X Vai su X

Nuovo ospedale di Terni, Stefano Bandecchi: “Agire su Colle Obito soluzione più rapida ed economica”; “Bandecchi e Proietti intendono bloccare la realizzazione dell’ospedale Narni-Amelia? Su quello di Terni solo propaganda: si proceda senza indugi”; Ospedali di Terni e Narni-Amelia, il sindaco chiede la conferenza dei sindaci.

Nuova riunione Regione-Comune sul nuovo ospedale Terni - La volontà di costruire il nuovo ospedale a Terni realizzandolo "esclusivamente con risorse pubbliche" è stata ribadita in una nuova riunione, la seconda, tra la presidente della Regione Stefania Proi ... msn.com scrive

Nuovo ospedale Terni, secondo vertice Proietti-Bandecchi: intesa su Narni-Amelia - Torna ancora in cima all’agenda di governo Regionale la realizzazione del nuovo ospedale di Terni e, stavolta, stando a quanto riferisce Palazzo Donini, in un clima più disteso si è tenuto un secondo ... Lo riporta umbria24.it