Nuovo lavoro per Elena D’Amario addio ad Amici? Le sue parole

Elena D’Amario colleziona un nuovo riconoscimento internazionali. Dopo il ruolo di giudice di Amici 24, la ballerina originaria di Pescara è stata nominata nel Consiglio di Amministrazione della Parsons Dance, compagnia di danza moderna tra le più note al mondo. Un salto importante, che suggella una carriera costruita tra televisione italiana e palcoscenici americani. Ma questa nuova nomina influenzerà il suo futuro nella scuola di Maria DE Filippi? La risposta resta ancora in sospeso. Amici, Elena D’Amario: un nuovo ruolo alla Parsons Dance. Attraverso un comunicato ufficiale, la Parsons Dance ha annunciato con orgoglio l’ingresso di Elena D’Amario nel proprio organico direttivo: “Siamo entusiasti di annunciare che Elena si è unita al nostro Consiglio di Amministrazione”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Nuovo lavoro per Elena D’Amario, addio ad Amici? Le sue parole

300 persone hanno trovato lavoro a Caivano grazie al successo della campagna "C'è Posto per Te" promossa dal Governo e dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Incrociare domanda e offerta in modo efficace ha creato nuovo lavoro anche in territori

Nuovo lavoro dopo il #Licenziamento: il #Risarcimento si riduce?

