Nuovo film di batman | il cavaliere oscuro infrange la regola del non uccidere

la rappresentazione di batman e il suo ruolo nella narrativa cinematografica. Il personaggio di Batman è tradizionalmente associato a un forte impegno nel rispetto della vita, con una regola ferrea contro l’uccisione dei nemici, presente nei fumetti originali. Nelle trasposizioni cinematografiche, questa linea si è spesso ammorbidita o violata. Le interpretazioni della figura del Cavaliere Oscuro sono state diverse nel corso degli anni, con alcune versioni che hanno mostrato il protagonista coinvolto in atti di violenza letale, sia direttamente che indirettamente. l’evoluzione della rappresentazione di batman nelle pellicole recenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

