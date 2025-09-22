Nuovo cambio di orario per la serie turca di Canale 5 che da oggi va in onda dopo Uomini e donne alle 16.10 Ecco che cosa accade nelle puntate del 22 e 23 settembre
D a questa settimana La forza di una donna cambia nuovamente orario. Oggi alle 14:45 prende il via infatti la nuova edizione di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi e così la serie turca tra le più amate di Canale 5 va in onda subito dopo, alle 16:10. E oggi riprende dove si è interrotta nel weekend, ricco di colpi di scena. Tutte le puntate di La forza di una donna sono disponibili per la visione in streaming on demand su Mediaset Infinity. Come si è visto nei giorni scorsi, Sarp (Caner Cindoruk) finalmente è riuscito a incontrare i suoi figli. Il piccolo Doruk (Ali Semi Sefil), però, fatica a credere che sia realmente accaduto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
