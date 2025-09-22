Nuovi posti letto tagli e rivoluzione dei reparti | vi sveliamo come cambieranno gli ospedali a Palermo

Una riforma silenziosa ma profonda si prepara a ridisegnare la mappa della sanità palermitana. Villa Sofia, Cervello, Civico, Policlinico, Ingrassia e anche il Di Cristina: tutti gli ospedali pubblici della città saranno interessati da una riorganizzazione dei posti letto. Il piano, tra tagli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - posti

Carceri, l'annuncio della Meloni: "15 mila nuovi posti entro il 2027"

Santangelo: +300?mila nuovi posti in Italia smentiscono tutti i pessimisti

San Giovanni. Nuovi posti auto in Lungarno

CONCORSI IN COMUNE, PUBBLICATI GLI AMMESSI A PROCEDURE OPERAI SPECIALIZZATI Sul sito istituzionale, a cura del Settore Risorse Umane, sono disponibili le graduatorie degli ammessi ai concorsi emanati per un totale di sei nuovi posti da oper - facebook.com Vai su Facebook

Ospedale di Spoleto: nuovi posti letto e ampliamento del Pronto soccorso - X Vai su X

Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: vi sveliamo come cambieranno gli ospedali a Palermo; Ospedali Sicilia, nuovi tagli ai posti letto: la denuncia del Codacons; Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania.

Rete ospedaliera: ‘tagli’ e nuovi reparti da Palermo e Catania - Cresce il Policlinico di Palermo, 19 posti in più, raddoppia la chirurgia vascolare (da 10 a 20), la stroke, con 3 posti in più e il reparto di malattie infettive. Riporta livesicilia.it

Nasce la nuova rete ospedaliera, ecco come cambia la sanità in Sicilia - In generale la rimodulazione è necessaria in base alle disposizioni di legge che legano la rete ospedaliera alla popolazione assistita ma anche per inserire nel contesto le case di comunità e gli ospe ... Come scrive blogsicilia.it