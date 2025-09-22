Nuova palestra all’Itas Raineri-Marcora nel ricordo di Marina Partiti
Partita di pallavolo tra professori ed allievi nella nuova palestra dell’Itas “Raineri-Marcora” che sarà dedicata ad una docente della scuola scomparsa nel 2008, Marina Partiti, evento al quale erano presenti i tre figli dell’insegnante.Per l’occasione è intervento il sindaco di Piacenza Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
