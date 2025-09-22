nuova origine di superman ha grandi effetti sul dc universe

Le recenti modifiche alla storia di origine di Superman nel film del 2025 hanno suscitato un ampio dibattito e potrebbero avere ripercussioni significative sull’universo DC. La narrazione classica di Kal-El, bambino inviato da Krypton per sfuggire alla distruzione e cresciuto sulla Terra, viene rivoluzionata attraverso un retcon che introduce elementi inediti e controversi. Questa revisione non solo ridefinisce il ruolo del supereroe, ma apre anche scenari nuovi per l’intera futura produzione cinematografica e televisiva legata al franchise. le implicazioni della rivisitazione dell’origine di Superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

