Nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca | l' inaugurazione

Una nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca, a Cisterna. Si tratta di un intervento particolarmente atteso e considerato strategico per la viabilità e l'accesso alla Pontina. L'opera, realizzata dalla Provincia di Latina in collaborazione con il Comune, risolve un problema che da anni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - intersezione

ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA VIA DELL'ARTIGIANATO 4 A INTERSEZIONE VIA TURATI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE Dalle ore 07:00 del giorno 13 Gennaio 2025, fino a fine lavori, nella fascia oraria 0/24, al fine di cons - facebook.com Vai su Facebook

Cisterna, nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca: l'inaugurazione; Cisterna, nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca; Viabilità modificata nel centro di Codigoro per lavori alle condotte gas e idriche.