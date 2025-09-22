Nuova elettricità per l’Italia La sponda americana nell’accordo tra Eni e Cfs

L’Italia tira dritto nel riassetto energetico partito nel 2022, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sono mesi che Eni porta infatti avanti una diversificazione delle forniture, con un nuovo scacchiere che ora vede come punti focali l’Africa, specialmente l’Algeria e gli Stati Uniti, da cui Roma compra soprattutto gas liquefatto. Tutto nell’attesa che si compia, la strada è ancora lunga, il ritorno al nucleare, con i primi reattori di ultima generazione messi a terra. Nelle more, si continuerà a importare elettricità dalla Francia, che proprio grazie all’atomo la produce. 🔗 Leggi su Formiche.net

