Nuoto incetta di medaglie ai Mondiali paralimpici di Singapore per l’Italia nei primi due giorni di gare

Una vera e propria incetta di medaglie nella piscina di Singapore, riservata ai Mondiali paralimpici di nuoto. Nella vasca asiatica, l’Italia ha fatto la voce grossa e, dopo due giorni di gare, il computo dei podi è impressionante. Si parla di 6 ori, 4 argenti e 5 bronzi (15 medaglie) e vetta del medagliere davanti alla Cina (6-1-0) e alla Gran Bretagna (5-5-6). Nel day-1 sono arrivati ben nove podi. Alberto Amodeo ha ottenuto il titolo mondiale nei 400 stile libero S8, chiudendo col record dei campionati di 4’23?27. Nei 100 rana S9, Stefano Raimondi ha conquistato il bronzo in 1’07?29, alle spalle del francese Hector Denayer, con il crono di 1’05?28, e del russo Artem Isaev (1’06?46). 🔗 Leggi su Oasport.it
