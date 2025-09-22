Nubifragio su Prato e Montemurlo strade allagate e sottopassi chiusi

Prato, 22 settembre 2025 – Numeri impressionanti: la pioggia che subito dopo pranzo si è abbattuta su Prato e provincia ha fatto registrare 44 millimetri a Gamberame (Vaiano), 34 a Prato, 29 a Montemurlo. Se si pensa che un millimetro di pioggia equivale a un litro d’acqua per ogni metro quadrato di terreno, l’immagine fa sensazione. I disagi non hanno tardato ad arrivare. A Prato chiusi i sottopassi di viale Nam-Dinh in entrambe le direzioni, quello di Pratilia in direzione Pistoia, quello ferroviario viale dell'Unione Europea in direzione di Montemurlo, quello pedonale di Chiesanuova. Diverse squadre del volontariato in collaborazione con la polizia municipale sono entrate in azione, tante le chiamate ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nubifragio su Prato e Montemurlo, strade allagate e sottopassi chiusi

