Nubifragio su Firenze oltre 30 millimetri in un’ora Allagata via Bolognese disagi a Novoli e Careggi

Firenze, 22 settembre 2025 – Un violento nubifragio si è abbattuto su Firenze nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre. La pioggia è caduta in maniera copiosa su gran parte della città, ma i disagi principali si sono verificati nella zona nord, tra Novoli e Careggi, dove i dati della stazione di Firenze Università ha fatto registrare oltre 30mm in un’ora. Via Bolognese risulta completamente allagata, un vero e proprio fiume in piena come documentato anche da numerosi video pubblicati sui social. In zona orticoltura, diversi cittadini hanno segnalato problemi alle fogne, con acque maleodoranti riversate in strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nubifragio su Firenze, oltre 30 millimetri in un’ora. Allagata via Bolognese, disagi a Novoli e Careggi

