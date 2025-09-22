Nubifragio a Milano studenti delle elementari e medie bloccati per ore a scuola per l’esondazione del Seveso – Video

Studenti e personale della scuola elementare Locatelli e della scuola media Tommaso sono stati bloccati ore a causa dell’esondazione del Seveso. Personale dei Vigili de fuoco è arrivato sul posto ma al momento non sussistono le condizioni di sicurezza per poter far uscire le persone. Fuori dalla scuola elementare i genitori che aspettavano l’uscita dei bambini, con il passare delle ore, si sono organizzati per far recapitare del cibo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Milano, studenti delle elementari e medie bloccati per ore a scuola per l’esondazione del Seveso – Video

In questa notizia si parla di: nubifragio - milano

Nubifragio a Milano, una donna muore sotto un albero. Treno Italo colpito da un fulmine

Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. In pochi instanti l’inferno

Pioggia fitta e raffiche di vento: le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Milano

#Nubifragio a #milano, esonda il Seveso: auto e moto galleggiano nelle strade trasformate in fiumi VIDEO - X Vai su X

Milano Marittima: sotto diversi pini crollati, e in mezzo alle radici, si possono notare diversi tubi e cavi, oltre che a cemento, muri ecc. Le foto sono state scattate dopo il nubifragio di domenica. Da Le mie Cervia e Milano Marittima - facebook.com Vai su Facebook

Nubifragio a Milano, studenti delle elementari e medie bloccati per ore a scuola per l’esondazione del….

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: auto e moto galleggiano nelle strade trasformate in fiumi VIDEO - Vaste aree della zona nord di Milano sono completamente allagate a causa del maltempo, con pioggia e temporali che hanno anche provocato l'esondazione del fiume Seveso. Secondo msn.com

Maltempo: frane e allagamenti in Lombardia e Liguria, nubifragio a Milano - Il Nord Italia nella morsa del maltempo nella mattina di oggi, lunedì 22 settembre. Segnala msn.com