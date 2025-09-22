Nubifragio a Milano esonda il Seveso | allagamenti nella zona di Niguarda e di viale Zara – Le immagini

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle forti piogge delle ultime ore, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona Niguarda, a Milano. Su tutto il bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia e per questo è stata attivata anche la vasca di laminazione di Senago. “Purtroppo la vasca è strapiena e dalle 10-10:15 ha cominciato ad esondare a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro”, ha informato sui social l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che segnala “anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamani alle 6”. Tutta la zona di Pratocentenero ma anche di viale Zara, è allagata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

