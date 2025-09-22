Nubifragi nel Nord Italia strade chiuse per crolli e esondazioni Dispersa una turista tedesca nell’Alessandrino Allerta arancione in Lombardia Veneto e Lazio – Il video

L’ondata di piogge che ha colpito il nord Italia sta causando allagamenti e disagi diffusi. A Milano centinaia di studenti sono rimasti bloccati nelle scuole di piazzale Istria e Niguarda, mentre in Brianza i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una madre e un neonato rifugiati sul tetto dell’auto. A Como l’allenatore Cesc Fabregas ha annunciato che l’incasso della prossima partita di Coppa Italia sarà devoluto per aiutare la comunità colpita dall’esondazione del lago. Il sindaco Beppe Sala ha richiamato l’attenzione sulla necessità di completare la vasca di contenimento di Lentate per fronteggiare emergenze simili. 🔗 Leggi su Open.online

