Nubifragi in Lombardia esonda il Seveso Allagamenti a Como dispersa una donna nell’Alessandrino – Il video

Poco dopo le ore 10, a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia, il torrente Seveso è esondato a Milano a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro, nonostante l’apertura un paio d’ore prima della vasca di laminazione del Parco Nord e, per la prima volta, anche di quella di Senago (Milano). L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha riferito che nel Comune di Seveso (Monza e Brianza) i millimetri di acqua caduti in poche ore sono stati 200 e la pioggia è stata molto intensa anche a Cantù (Como) e a Paderno Dugnano (Milano). Anche il fiume Lambro è alto e via Vittorini è stata allagata, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6. 🔗 Leggi su Open.online