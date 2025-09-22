Nubifragi in Lombardia esonda il Seveso Allagamenti a Como dispersa una donna nell’Alessandrino – Il video
Poco dopo le ore 10, a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia, il torrente Seveso è esondato a Milano a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro, nonostante l’apertura un paio d’ore prima della vasca di laminazione del Parco Nord e, per la prima volta, anche di quella di Senago (Milano). L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha riferito che nel Comune di Seveso (Monza e Brianza) i millimetri di acqua caduti in poche ore sono stati 200 e la pioggia è stata molto intensa anche a Cantù (Como) e a Paderno Dugnano (Milano). Anche il fiume Lambro è alto e via Vittorini è stata allagata, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nubifragi - lombardia
Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Maltempo, nubifragi in Lombardia: a Orio al Serio dirottati diversi voli | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Nubifragi in Lombardia, ritardi e cancellazioni a Orio, allagamenti a Como. Esonda il Seveso, famiglie evacuate
Maltempo oggi, allerta arancione in Lombardia e Liguria: temporali e nubifragi - X Vai su X
Nubifragi ed allagamenti al Nord Italia. A Como detriti lungo le strade della città, i dettagli https://app.meteoeradar.it/pHdP/ITsoc #meteoeradar #como #lombardia #danni #disagi - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, forti piogge al Nord. A Milano esonda il Seveso; Maltempo, donna dispersa nell’Alessandrino. A Milano tribunale allagato; Maltempo in Lombardia e Piemonte: a Milano esonda il fiume Seveso, donna dispersa ad Alessandria.
Maltempo, nubifragi in Lombardia e Liguria: allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Riporta leggo.it
Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: auto e moto galleggiano nelle strade trasformate in fiumi VIDEO - Vaste aree della zona nord di Milano sono completamente allagate a causa del maltempo, con pioggia e temporali che hanno anche provocato l'esondazione del fiume Seveso. Secondo msn.com