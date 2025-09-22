Novità WhatsApp | cambiano i gruppi e potrai fare tantissime cose in più
I gruppi WhatsApp non saranno più come li conosciamo oggi, si arricchiranno di funzioni e l'esperienza sarà ancora più completa. WhatsApp si evolve continuamente. Ogni aggiornamento contiene nuove funzioni che rendono l'app di messaggistica sempre più interessante, utile, divertente. Si unisce la praticità al dilettevole per permettere agli utenti di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per conversare, inviare documenti e foto, per scherzare. Tutto questo in riservatezza grazie alla crittografia end-to-end e alle funzioni di controllo della privacy. Come si può riassumere brevemente tutto ciò che WhatsApp offre? L'app permette di restare in contatto gratuitamente con persone di tutto il mondo, di inviare messaggi ed effettuare chiamate e videochiamate singolarmente o nei gruppi e di esprimere la propria creatività con gli stati, sticker e GIFT.
