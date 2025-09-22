Novità in Forza Italia Niccolò Bicchi entra nel partito azzurro | Lo accogliamo con grande soddisfazione

Ternitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia accoglie con grande soddisfazione l’iscrizione al partito di Niccolò Bicchi, attuale capogruppo della lista di maggioranza Per Amelia nel consiglio comunale della città di Amelia”. Ad annunciare il nuovo ingresso tra le fila degli azzurri è una nota del coordinamento provinciale del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

