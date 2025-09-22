Notte segnata dalla violenza nel Lecchese | tre persone finiscono in ospedale

Leccotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due episodi di violenza hanno segnato la notte fra domenica e lunedì a Lecco e nell'hinterland. Tre persone hanno avuto necessità di cure mediche.Il primo intervento dei soccorsi in ordine cronologico alle 21.30 in città, lungo via Previati. La chiamata al 112 è scattata per una donna di 38 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - segnata

Notte segnata dalla violenza nel Lecchese: tre persone finiscono in ospedale; Notte di violenze a Como e Cantù: due uomini soccorsi per aggressioni; Uccide la moglie e scappa: fermato a Lecco.

Cerca Video su questo argomento: Notte Segnata Violenza Lecchese