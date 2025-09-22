Notte gialla segnata da una rissa a Chieti | 21enne al pronto soccorso

Ancora violenza in viale Benedetto Croce a Chieti Scalo. Durante la Notte gialla, tra sabato e domenica, due gruppi di giovani si sono affrontati davanti ai locali, tra addobbi e musica. A restare ferito è stato un ragazzo egiziano di 21 anni, trasportato in ospedale con contusioni non gravi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it