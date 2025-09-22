Notte di follia in centro città | botte al bar vetrina in frantumi e resistenza ai militari

Una tranquilla serata di fine estate si è trasformata in una scena da film d’azione nel cuore di Trento. Poco dopo la mezzanotte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, un trentenne tunisino ha seminato scompiglio in un locale di via del Brennero a Trento.Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it