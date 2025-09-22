Note di cura mercoledì concerto dell’orchestra metropolitana al Policlinico di Bari

Baritoday.it | 22 set 2025

Un evento musicale in un luogo simbolo della cura in Puglia. L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, diretta dal maestro Marco Grasso, mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 19 nell’agorà dell’ingresso monumentale del Policlinico di Bari eseguirà “Note di cura”, un concerto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

