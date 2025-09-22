Nord Corea Kim Jong-un apre a dialogo con Usa ma alle sue condizioni | Washington smetta di chiederci la denuclearizzazione Trump? Bei ricordi

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader supremo nordcoreano si dice disposto a ricucire i rapporti con Washington purché gli Usa ritirino la richiesta di rinuncia al nucleare da parte di Pyongyang. Il Presidente sudcoreano Jae Myung: "Puntare al congelamento delle armi" "Non c'è nessun motivo per non" riprendere i colloqu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nord corea kim jong un apre a dialogo con usa ma alle sue condizioni washington smetta di chiederci la denuclearizzazione trump bei ricordi

© Ilgiornaleditalia.it - Nord Corea, Kim Jong-un apre a dialogo con Usa ma alle sue condizioni: "Washington smetta di chiederci la denuclearizzazione, Trump? Bei ricordi"

In questa notizia si parla di: nord - corea

Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'

Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'

Festa a Pyongyang per i 77 anni dalla fondazione della Corea del Nord

Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo con gli Usa: Buon rapporto con Trump; Kim Jong Un apre alla possibilità di colloqui: ho un bel ricordo di Trump; Kim Jong - un apre a dialogo con Usa: 'Ho un buon ricordo di Trump'.

Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo con gli Usa: "Buon rapporto con Trump" - un apre al dialogo con gli Usa: 'Buon rapporto con Trump' ... Da tg24.sky.it

nord corea kim jongCorea del Nord Kim Jong Un vede dialogo con USA se ritirano richieste su nucleare - Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è detto disponibile a futuri colloqui con gli Stati Uniti se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del Paese, riferiscono i medi ... Riporta bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Nord Corea Kim Jong