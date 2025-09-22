Nord Corea Kim Jong-un apre a dialogo con Usa ma alle sue condizioni | Washington smetta di chiederci la denuclearizzazione Trump? Bei ricordi
Il leader supremo nordcoreano si dice disposto a ricucire i rapporti con Washington purché gli Usa ritirino la richiesta di rinuncia al nucleare da parte di Pyongyang. Il Presidente sudcoreano Jae Myung: "Puntare al congelamento delle armi" "Non c'è nessun motivo per non" riprendere i colloqu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
