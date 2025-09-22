Non un nome di meno! a Bagno a Ripoli staffetta di lettura per ricordare i bambini palestinesi uccisi a Gaza

22 set 2025

Nome dopo nome, le bambine e i bambini palestinesi uccisi a Gaza saranno ricordati per chiedere lo stop al massacro con una staffetta di lettura collettiva. L’iniziativa, dal titolo “Non un nome di meno!”, promossa dalla Commissione comunale per la Pace e i diritti di Bagno a Ripoli, si svolgerà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

