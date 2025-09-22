Non sono una vittima ho fatto coming out in maniera sincera e il pubblico mi ha rasserenato La mia famiglia sapeva | così Gabriel Garko

A “ Da noi. a Ruota Libera “, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica su RaiUno, è stato ospite Gabriel Garko che ha ripercorso vita e carriera: “A 16 anni fui eletto il più bello d’Italia. Speravo mi portasse a Roma per il cinema, volevo fare l’attore. Quasi quel titolo mi pesava, non firmai il contratto di esclusiva e mio padre mi disse che ero pazzo”. Da lì, come sa bene il pubblico televisivo italiano, per Garko si aprirono le porte della tv soprattutto grazie a fiction made in Canale5 che lo resero subito molto noto. Un prezzo da pagare c’è stato? Sì: “Forse sapevo già che la carriera mi sarebbe costata molte rinunce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sono una vittima, ho fatto coming out in maniera sincera e il pubblico mi ha rasserenato. La mia famiglia sapeva”: così Gabriel Garko

Alessandro Venier, la madre: “Ci sono volute 6 ore per ucciderlo. Gli ho fatto due iniezioni di insulina, l’avevo presa per suicidarmi” - Emergono nuovi dettagli sulla morte di Alessandro Venier, il 35enne di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, ucciso dalla madre e dalla compagna. Lo riporta blitzquotidiano.it

"Ho fatto una cosa mostruosa". Chi è la madre di Alessandro Venier che ha confessato l'omicidio - È quanto ha detto Lorena Venier, 61 anni, ammettendo davanti al sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo, di aver ucciso il figlio ... Riporta ilgiornale.it