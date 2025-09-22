Arriva anche dalla Premier League una bordata in seguito a quella di Igor Tudor nel post partita di Hellas Verona-Juventus. L’ultimo incontro tra Hellas Verona e Juventus è proseguito ben oltre il triplice fischio. L’argomento su cui si è discusso maggiormente è stato l’insufficiente arbitraggio del direttore di gara Rapuano e del Var Aureliano. Gli episodi su cui anche Igor Tudor ha alzato la voce dalla pancia del Bentegodi sono il rigore assegnato ai padroni di casa per il tocco di mano di Joao Mario e la mancata espulsione a Orban – graziato con un giallo – per la gomitata rifilata a Gatti. Due decisioni che non sono piaciute neanche ai vertici arbitrali che prenderanno provvedimenti contro Rapuano e Aureliano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Non solo Tudor, anche in Premier League una recriminazione su Manchester City-Napoli