Non solo Sinner | Lorenzo Musetti ancora in finale all’Atp 250 di Chengdu
CARRARA – Il carrarese Lorenzo Musetti è in finale al Chengdu Open: il top seed italiano ha sconfitto Alexander Shevchenko 6-3, 6-1 nelle semifinali, staccando il pass per la finale del torneo Atp 250 in Cina. È la seconda volta per Musetti in stagione che raggiunge l’atto conclusivo di un torneo Atp, la terza finale in carriera su questo circuito. Contro Shevchenko ha dominato il servizio (ha vinto il 92% dei punti sulla prima), non ha concesso break, mostrando una solidità evidente. In finale se la vedrà con Alejandro Tabilo, che ha eliminato Brandon Nakashima con un doppio set, 6-4, 7-6 (0). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
