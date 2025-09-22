Non può avvicinare la madre Le chiede soldi per la droga

Sottoposto a divieto di avvicinamento alla madre e alla casa familiare, un 34enne georgiano è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato proprio mentre tentava di mettersi in contatto con quest’ultima. È stata la donna stessa, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, ad attirare volontariamente l’attenzione della volante. Erano circa le 18 quando gli operatori della Squadra volanti, impegnati in un servizio in via IV Novembre, zona stazione, hanno notato una donna che li chiamava, con vicino a lei un soggetto maschile. Così gli agenti hanno appurato che il 34enne era già noto alle forze di polizia per via di numerosi reati, tra cui quello relativo a maltrattamenti proprio nei confronti della madre, per cui lo risultava destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

